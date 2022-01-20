وفد أممى من لجنة مناهضة التعذيب يزور لبنان بالنصف الأول من العام الجارى

أكدت رئيسة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة سوزان جبور، أن وفدا من اللجنة سيزور لبنان في النصف الأول من العام الجاري لتفقد السجون وأماكن الاحتجاز.



جاء ذلك خلال لقاء جبور بوزير الدفاع الوطني البناني موريس سليم، حيث أشار سليم إلى أن السجون التابعة للوزارة مفتوحة أمام أي جهة مخولة للزيارة والتأكد من أوضاعها وأوضاع الموقوفين وظروف الاحتجاز ومدى الالتزام والتقيد بقانون حقوق الإنسان وبالقواعد الإرشادية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني حول مناهضة التعذيب والوقاية منه.



وطلبت جبور من وزير الدفاع المساعدة على إقرار قانون إدارة السجون ومراكز التوقيف وحقوق المحرومين من حريتهم في لبنان، وأشارت إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في لبنان.



وفي سياق أخر، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «أونروا» نداء لبنان الاستغاثي الطارئ لعام 2022 والذي يهدف إلى جمع الأموال لتقديم المساعدات الإنسانية والحيوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقد، بمقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» وسط بيروت بحضور نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي ومدير شئون الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وآخرين.



ونبهت الأونروا إلى أن الوضع يزداد سوءًا في لبنان يومًا بعد يوم، وأن الانهيار الاقتصادي والصراع السياسي أدى لوضع كارثي، مشيرة إلى أن هذا الوضع يشمل أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيمًا للاجئين في جميع أنحاء البلاد.



وأوضحت أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود والكهرباء يؤثر على سلامة وصحة ورفاهية جميع السكان، مؤكدًا أن أكثر من 73 في المائة من لاجئي فلسطين يعيشون تحت خط الفقر وغير قادرين على تغطية نفقاتهم، بسبب التضخم المفرط.