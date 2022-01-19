حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كريم .م عاطل ومسجل في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.

وأقر المتهم بارتكاب 8 وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، كما اعترف ببيع المسروقات لدى أحد عملائه بمنطقة الخانكة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة القاهرة الجديدة بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.