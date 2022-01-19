الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العدل الأمريكية تعتزم الإفراج عن وثائق خاصة باتهام ترامب فى أحداث الكابيتول

الكابيتول
الكابيتول

قالت دار المحفوظات الوطنية الأمريكية، التابعة لوزارة العدل، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم الإفراج عن مجموعة من وثائق البيت الأبيض المتنازع عليها بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، للجنة مجلس النواب، التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، لمنع تدخل المحاكم الفيدرالية.

ووفقا لتقرير منشور على قناة سي بي اس الأمريكية، فإنه لم يتم تحديد هذه المجموعة من الوثائق على وجه التحديد في الدعوى القضائية الجارية بين الرئيس السابق دونالد ترامب واللجنة، والتي تتعلق بثلاث مجموعات إضافية من سجلاته في البيت الأبيض، لذلك قالت دار المحفوظات إنه يمكن تسليم الوثائق.

وكتب الأرشيف لمحكمة الاستئناف الدائرة في العاصمة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء : "في غياب أمر محكمة متداخلة، يعتزم أمين المحفوظات إصدار سجلات من الشريحة الرابعة إلى اللجنة في الساعة 6:00 مساءً".

يوضح ملف الثلاثاء أن "هذه المحكمة ذكرت تحديدًا في قرارها الصادر في 9 ديسمبر 2021"، أن أمرها الإداري يشمل فقط سجلات من الشرائح الثلاث الأولى، والتي كانت الشرائح الوحيدة موضع الخلاف في الاستئناف.

وأشارت هيئة المحفوظات، التي يمثلها محامو وزارة العدل، في ملفها إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن رفض ممارسة الامتياز التنفيذي للوثائق، لكنه أمر بتأجيل نقل الوثيقة لمدة 30 يومًا أكثر من المنصوص عليه لإعطاء سلفه وقتًا لطلب إيقافه من المحكمة.

وعلى الرغم من هذه الفرصة، لم يطلب الرئيس الأمريكي السابق أمرًا قضائيًا أوليًا في محكمة المقاطعة فيما يتعلق بالسجلات من الشريحة الرابعة أو حتى يعدل شكواه لطلب الإنصاف فيما يتعلق بأي من هذه السجلات، كما أنه لم يطلب توضيحًا أو مزيدًا من الانتصاف من هذه المحكمة.

ومع ذلك، حاول ترامب استباق أي إفصاح مستقبلي في استئنافه الأولي إلى المحكمة العليا من خلال مطالبة القضاة بإيقاف مؤقت شامل لأي عمليات نقل للوثائق.

ترامب احداث الكابيتول البيت الأبيض هجوم الكابيتول وثائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

محمد عبدالمنعم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر فى شباك السودان

صُنَّاع وأبطال «نقل عام»: يناقش التفكك الأُسرى ويواجه الأزمات الاجتماعية

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين

رقم قياسى.. إسرائيل تسجل 71 ألف إصابة جديدة بكورونا