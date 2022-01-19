العدل الأمريكية تعتزم الإفراج عن وثائق خاصة باتهام ترامب فى أحداث الكابيتول

قالت دار المحفوظات الوطنية الأمريكية، التابعة لوزارة العدل، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم الإفراج عن مجموعة من وثائق البيت الأبيض المتنازع عليها بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، للجنة مجلس النواب، التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، لمنع تدخل المحاكم الفيدرالية.

ووفقا لتقرير منشور على قناة سي بي اس الأمريكية، فإنه لم يتم تحديد هذه المجموعة من الوثائق على وجه التحديد في الدعوى القضائية الجارية بين الرئيس السابق دونالد ترامب واللجنة، والتي تتعلق بثلاث مجموعات إضافية من سجلاته في البيت الأبيض، لذلك قالت دار المحفوظات إنه يمكن تسليم الوثائق.

وكتب الأرشيف لمحكمة الاستئناف الدائرة في العاصمة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء : "في غياب أمر محكمة متداخلة، يعتزم أمين المحفوظات إصدار سجلات من الشريحة الرابعة إلى اللجنة في الساعة 6:00 مساءً".

يوضح ملف الثلاثاء أن "هذه المحكمة ذكرت تحديدًا في قرارها الصادر في 9 ديسمبر 2021"، أن أمرها الإداري يشمل فقط سجلات من الشرائح الثلاث الأولى، والتي كانت الشرائح الوحيدة موضع الخلاف في الاستئناف.

وأشارت هيئة المحفوظات، التي يمثلها محامو وزارة العدل، في ملفها إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن رفض ممارسة الامتياز التنفيذي للوثائق، لكنه أمر بتأجيل نقل الوثيقة لمدة 30 يومًا أكثر من المنصوص عليه لإعطاء سلفه وقتًا لطلب إيقافه من المحكمة.

وعلى الرغم من هذه الفرصة، لم يطلب الرئيس الأمريكي السابق أمرًا قضائيًا أوليًا في محكمة المقاطعة فيما يتعلق بالسجلات من الشريحة الرابعة أو حتى يعدل شكواه لطلب الإنصاف فيما يتعلق بأي من هذه السجلات، كما أنه لم يطلب توضيحًا أو مزيدًا من الانتصاف من هذه المحكمة.

ومع ذلك، حاول ترامب استباق أي إفصاح مستقبلي في استئنافه الأولي إلى المحكمة العليا من خلال مطالبة القضاة بإيقاف مؤقت شامل لأي عمليات نقل للوثائق.