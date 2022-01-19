ظافر العابدين يكشف حقيقة مشاركته فى فيلم «العنكبوت»

تقرر تأجيل فيلم "العنكبوت" حتى مايو المقبل، بطولة النجم أحمد السقا ومني زكي، من تاليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بعد تغيير خريطة عرض مسلسلات رأس السنة، إلا أنه ظهرت عدد من الإشاعات التي توضح ظهور الفنان ظافر العابدين كضيف شرف.

وقال الفنان ظافر العابدين إن ما نشر عن وجوده كضيف شرف في الفيلم غير صحيح بالمرة، وهي شائعات ولا تمت للواقع بصلة، متابعًا: "أنا بالفعل صوّرت جميع مشاهدي في الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" مع الفنان الكبير أحمد السقا".

وتابع العابدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا أجسد أحد الأدوار الرئيسية في العمل، حقيقي انا فعلًا بحب التواجد في السينما المصرية بشكل كبير، لكن دائمًا لا بد أن يكون العمل يقدم رسالة مهمة".

العنكبوت فيلم أكشن مصري من إنتاج عام 2021. الفيلم من إخراج احمد نادر جلال, وتأليف محمد ناير ومن بطولة احمد السقا ومني زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي الفيلم لم يعرض بعد

كان من المفترض أن تستقبل دور العرض المصرية أحمد السقا بعد غياب عنها لمدة 4 سنوات، وذلك في 5 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد مسبقًا لعرض فيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ولكن فجأة وبدون مقدمات أعلنت الشركة المنتجة تأجيل عرض الفيلم.

موسم مزدحم

سبب تأجيل الفيلم هو أن منتج العمل، وليد صبري، فضل تأجيل عرض الفيلم بسبب “الزحمة” التي تشهدها السينمات حاليًا، والتي يعرض بها 9 أفلام، وارتفع هذا الرقم إلى 13 بعدما استقبلت السينمات 4 أفلام جديدة خلال شهر يناير الجاري.

وفضل المنتج وليد صبري تأجيل عرض الفيلم حتى مايو، في موسم عيد الفطر، وهو الموسم الذي لم يعلن أي من المنتجين عن طرح أعمال فيه حتى الآن، ليكون “العنكبوت” هو أول تلك الأفلام المعروض في هذا الموسم، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية وشدة البرد عن الأعوام السابقة، مما سيجعل عددا كبيرا من الجمهور يعزف عن دخول السينمات في الوقت الحالي.