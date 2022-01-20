رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022 وآخر موعد للسداد.. تساؤل يسأله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا وعبر محرك البحث "جوجل" ، فبعد انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع البلاد نلاحظ أن أكثر المستخدمين بمصر قد اتجهوا إلى دفع فواتير التليفونات الأرضي من خلال الإنترنت إلكترونيا، وكثرت عمليات البحث من المستخدمين لكي يستعلموا عن طريقة الدفع والسداد لفواتير التليفونات الأرضي، ويتساءلوا عن الموقع الرسمي لهم، وذلك بالاستعلام عن جميع المستجدات المتعلقة بالسداد والدفع لفواتير التليفونات الأرضية، وأيضا للتعرف على الأسعار المتعلقة بالفواتير الخاصة بهم.

وتعرض "الدستور" جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورة التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022 وآخر موعد للسداد

يدفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر يناير الآن، بدءا من يوم 1 يناير السابق ويستمر إلى يوم 15 يناير، وفي هذه المدة تكون فترة السماح والتي تستمر حتى يوم 14 في شهر فبراير القادم 2022، وفي عدم دفع الفاتورة في تلك الفترة المحددة يتم قطع الحرارة مباشرة وتلقائياً وفي النهاية يتم فرض الغرامة علي المستخدمين إذا لم يكون السداد في تلك الفترة المحددة لهم.

الجدير بالذكر أن هناك عدة خطوات يمكن عن طريقها لجميع المستخدمين مع الشركة المصرية للاتصالات we أن يقوموا بدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت.

ومن خلال طرق المحددة للسداد، يكون هناك خطوات للتسجيل:

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى

يتم التوجه مباشرة والتسجيل للدخول من خلال الموقع الرسمي لشركة we من خلال الرابط الخاص.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى (من هنا).

ومن ثم البدء بالنقر على أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الموجودة بالقائمة الرئيسية للموقع.

كما يقوم المستخدم بكتابة وإدخال جميع البيانات الخاصة به وكذلك رقم التليفون الأرضي التابع له.

وفي النهاية وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم النقر على الأيقونة التي تضم كلمة الاستعلام.