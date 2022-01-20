شروط مسابقة الأوقاف 2022 لإيفاد الأئمة للخارج

مسابقة الأوقاف 2022 من الكلمات البحثية التي يتصاعد حدة البحث عنها عبر محرك البحث، منذ الإعلان عن إجراء مسابقة إيفاد أئمة المساجد للخارج في شهر رمضان المبارك 1443، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط التقديم وشروط التقديم الإلكتروني والمدة المحددة التي يتم خلالها استقبال الطلبات.

مسابقة الأوقاف 2022

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إجراء مسابقة لإيفاد أئمة مساجد ومقيمي شعائر والعاملين وقراء القرآن الكريم من المسكنين على درجة وظيفية للخارج خلال شهر رمضان المقبل 1443، حيث يتم استقبال طلبات الراغبين في السفر عبر موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني من خلال هذا اللينك https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegbXc_Iue2L6CZzQuT90U_lyJ2GxdY5un1qdAWTz9uhXc4JQ/closedform.

وستجرى اختبارات التصفية بمديريات الأوقاف في الأقاليم، حيث تجرى الاختبارات بشكل تحريري يعقبها اختبارات شفهية لمجتازي الاختبارات التحريرية، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين عبر نفس الموقع قبل شهر رمضان المقبل بوقت كاف بإنهاء إجراءات السفر اللازمة من أوراق وتطعيمات ضد فيروس كورونا.

شروط التقديم في مسابقة إيفاد الأئمة للخارج

حددت وزارة الأوقاف شروط التقديم للراغبين من أئمة المساجد للسفر للخارج خلال شهر رمضان المبارك وتتلخص الشروط فيما يلي:-

أن لا يقل سن المتقدم عن 30 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

أن يكون المتقدم مسكنا على درجة مالية بوزارة الأوقاف أو مقيد بنقابة القراء المصرية أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.

أن يكون سليم الحواس والأعضاء ويستثنى من ذلك فاقدي حاسة البصر.

اجتياز كافة الاختبارات الشفهية والتحريرية المنعقد للمسابقة.

حسن السير والسلوك.

أن يكون مضى على عودته من الخارج في الإيفاد السابق 3 سنوات.

ألا يكون المتقدم قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة تم مجازاته عليها.

ألا يكون قد صدر ضده عقوبة جنائية من قبل.

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مدة التقديم في مسابقة إيفاد الأئمة المساجد للخارج

يستطيع كافة الأئمة وقراء الراغبين في التقديم في مسابقة الأوقاف 2022 إلكترونيا عبر موقع الوزارة خلال 15 يوما فقط من الإعلان الذي أصدرته وزارة الأوقاف يوم 10 يناير الجاري، حيث يدخل الراغب في التقديم كافة بياناته إلكترونيا يتم تحميل أوراق التقديم عبر الموقع أيضا.

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