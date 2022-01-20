الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى اليوم

تلاميذ
تلاميذ

انتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، منذ قليل، من آخر امتحانات نصف العام بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، حيث أدى التلاميذ اليوم الخميس امتحان مادة الرياضيات بجميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة عن تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد الوزير، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كل ما يُنشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

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