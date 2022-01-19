كواليس اشتعال النيران في شقة عريس بالدقهلية

شب حريق هائل في شقة سكنية بقرية المنزلة الجديدة التابعة لمحافظة الدقهلية، ما تسبب في التهام جميع محتوياتها، وتحويلها لكومة من الرماد.

وأكد وليد فهيد، مالك الشقة، أنه متزوج من 7 أشهر فقط، وأثناء وجوده في عمله فوجئ بزوجته تخبره بنشوب حريق في مسكنهم، وعدم تمكنها من الخروج.

وقال فهيد لـ"الدستور" إنه توجه لمنزله وفوجئ بكومة من النيران والدخان الكثيف تخرج من الشقة، وأنقذت العناية الإلهية زوجته دون إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء الحريق.

وأوضح أن الحريق بدأ داخل غرفة الأطفال بسبب ماس كهربائي، ثم امتد لباقي المسكن، وتسبب في تدمير جميع الجدران والأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يبلغ 24 عامًا، ويعمل في كافيه، واستأجر شقته وجهز جميع احتياجاتها بالتقسيط، ولم ينته من سداد ديونه بعد.

وأشار إلى أن زوجته انتقلت للإقامة بمنزل والدها، ويقيم هو بمنزل والده، مؤكدًا أن تجهيز شقته هو حصيلة شقى وتعب سنوات عديدة، بذل خلالها كل الجهود للتخطيط لمستقبله وزواجه.