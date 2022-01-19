محافظ البحيرة: استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أنه وبالتنسيق بين مديرية الصحة بالبحيرة تم تنظيم قافلة طبية متنقلة بقرية الحرية بمركز أبو المطامير لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تيسيرًا على المواطنين لضمان تطعيم جميع الفئات المستهدفة.

ووجه اللواء هشام آمنة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير اللقاح والفرق اللازمة لتطعيم المواطنين ضد الفيروس، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع.

مؤكدا على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالى للحصول على اللقاح

https://www.egcovac.mohp.gov.eg

كما قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة على الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا.

ويناشد اللواء هشام آمنة مواطنى المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بقرارات الدولة الصادرة فى هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة على جميع مدن وقرى محافظة البحيرة بالتعاون والتنسيق مع الأطقم الخاصة لتطعيم المصل، وذلك من أجل المساهمة في الانتهاء من تطعيم جميع الأشخاص المستهدفة، مشيراً إلى أن الحملات سوف تجوب جميع مدن وقرى المحافظة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا جهود الدولة الساعية للانتهاء من تلقى جميع العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعات والمصانع والهيئات التابعة للقاح كورونا.