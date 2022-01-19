تحرير 25 محضر لمخابز بلدية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور على مركز ومدينة كوم حمادة وضبط:- مخبزين قاموا بالتصرف في 90 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و9 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قاموا بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

كما تم المرور على مركز ومدينة الدلنجات وتم تحرير 7 محاضر نقص وزن وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارِ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار عمل الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.