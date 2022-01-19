الرئيس الأمريكى جو بايدن يبحث مع رئيس فنلندا شراكتها مع الناتو

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو شراكة فنلندا مع الولايات المتحدة والناتو.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن "الزعيمين بحثا قلقهما المشترك تجاه الحشد العسكري غير المبرر لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض أنهما "بحثا أهمية الشراكة الدفاعية الوثيقة بين فنلندا وبين الولايات المتحدة والناتو لضمان الأمن في شمال أوروبا".

وأكد بايدن على "حق فنلندا وغيرها من الدول الأوروبية في اختيار طريقة ترتيب أمورها الأمنية".

وبحث الرئيسان كذلك "أهمية الحوار من أجل خفض التوترات والتعامل مع التحديات التي يواجهها الأمن الأوروبي" على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم الدول الغربية روسيا بحشد القوات على حدود أوكرانيا، لكن موسكو نفت وجود أي خطط لها لشن "هجوم" على أوكرانيا.

و علي صعيد آخر ، اقترح حلف شمال الأطلسي (ناتو) إجراء جولة جديدة من المحادثات مع روسيا على خلفية الأزمة على الحدود مع أوكرانيا.



وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في برلين، إنه تم إرسال دعوة لإجراء "مجموعة من اجتماعات" مجلس الناتو- روسيا.



وذكر ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أن: "حلفاء الناتو مستعدون للاجتماع مجددا.. بهدف تقديم مقترحات ملموسة وتقديم مقترحات مكتوبة، والسعى إلى تحقيق نتائج بناءة".



وأضاف أن المحادثات المستقبلية قد تواجه مجموعة كبيرة من المسائل من بينها "كيفية تقوية خطوط التواصل العسكري والمدني.. وكيفية تقليل المخاطر وتعزيز الشفافية إزاء الأنشطة العسكرية، وكيفية تقليل المخاطر الفضائية وعبر الإنترنت".



ووفقا لمصادر بحلف الناتو يقترح ستولتنبرج سلسلة من ثلاثة اجتماعات لها موضوعات تركيز مختلفة، وسيتم تحديد تواريخ بعينها بمجرد موافقة موسكو.



وذكر ستولتنبرج "إن خطر الصراع حقيقي... حلفاء الناتو يدعون روسيا إلى خفض التصعيد".