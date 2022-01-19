صحيفة بريطانية: حزب المحافظين يمنح رئيس الوزراء أسبوعًا لإنقاذ وظيفته

ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن حزب المحافظين البريطاني منح رئيس الوزراء بوريس جونسون أسبوعًا لإنقاذ رئاسته للوزراء، في ظل الدعوات الموجهة له من كبار حزب المحافظين للتنحي عن منصب رئيس الوزراء على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه هو ومستشاروه وهم يسخرون من استضافة "داونينج ستريت" لحفلة عيد الميلاد المخالفة لقواعد الإغلاق الخاصة بكورونا العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن النائبة بولين لاثام العضوة برلمانية من حزب المحافظين إشارتها إلى أنه لا أحد فوق القانون واصفة البرلمان بأنه "مقدس".

وأشارت "اكسبريس البريطانية" إلى التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لإذاعة راديو "تايمز" أمس الثلاثاء، وأشار فيها إلى اعتقاد أعضاء الحزب بأن الأمور "على وشك الانتهاء" من حيث قيادة جونسون للحزب وأنهم يمنحون رئيس الوزراء "أسبوعًا" قبل "تحريك الأمور".

وفي سياق ذي صلة، أظهر استطلاع رأي أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة البريطانية، أن هذه الأزمة تسببت في تدني شعبية رئيس الوزراء البريطاني وحزب المحافظين الذي يرأسه، وتحقيق حزب العمال البريطاني المزيد من التأييد، فقد أفاد الاستطلاع بحصول الأخير على 39 بالمائة من الأصوات فيما نال حزب المحافظين 31 بالمائة فقط.

ونبه القائمون على الاستطلاع إلى أنه على الرغم من أن حزب العمال يحقق نتائج جيدة في إنجلترا وويلز، إلا أنهم سيحتاجون إلى أصوات اسكتلندا للفوز بالأغلبية.