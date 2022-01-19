رئيس «ملوي» بالمنيا يتابع أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقرية البراجيل التابعة لمجلس قروي “إبشادات” بمركز ملوي، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقًا للجدول الزمني المحدد لها .

جولة رئيس مركز ملوي

وتفقد رئيس المركز والمدينة، الأراضي المقترحة لإقامة وحدات صحية بقرية البراجيل وإبشادات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقام رئيس المركز والمدينة أثناء جولته بتفقد الجمعية الزراعية بقرية البراجيل للوقوف على مدى توافر الأسمدة والانتهاء من أعمال الحصر الشتوي على منظومة كارت الفلاح الذكي، ومتابعة أعمال صرف وتوزيع الاسمدة الزراعية للمزارعين، مشدداً على الاهتمام بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة وتذليل كافة المعوقات أمام المزارعين.

جولة رئيس مركز ملوي

كما تفقد الوحدة الصحية بقرية البراجيل للوقوف على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الطاقم التمريض بالعمل والتواجد أثناء النوبتجيات.

جولة رئيس مركز ملوي

وكان رئيس مركز ومدينة ملوى ، قد قام بجولة ميدانية اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها أعمال احلال وتجديد كوبرى شرموخ وكذلك تفقد موقع كوبرى المشاة العلوي الذي يربط بين قرية الشرافية ـ وقرية شرموخ.

جولة رئيس مركز ملوي

وأكد رئيس المركز والمدينة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة للوقوف علي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية وإزالة أية عوائق أو مشاكل تواجه هذه المشروعات حتي يتم الإنتهاء منها وإنجازها في أقل فترة زمنية ممكنة.

جولة رئيس مركز ملوي

جولة رئيس مركز ملوي

جولة رئيس مركز ملوي

جولة رئيس مركز ملوي

جولة رئيس مركز ملوي

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جولة رئيس مركز ملوي

جولة رئيس مركز ملوي

جولة رئيس مركز ملوي