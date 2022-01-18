قبل أيام من انطلاق معرض الكتاب.. نهى حقي: إلى أين الثقافة المصرية فى المستقبل؟

قالت الإذاعية نهى يحيى حقي، كريمة رائد القصة القصيرة يحيى حقى الذى تم اختياره شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ"53" ويحمل شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، إن سؤال المستقبل الذى نحتاج إلى إجابة عنه فى الثقافة المصرية مستقبلاً هو: "إلى أين الثقافة فى المستقبل؟"، مؤكدة على أن الثقافة مستمرة وستظل موجودة فى حياتنا خاصة ولم تتوقف محتاجه وعليها أن تكمل مشوارها بالأساليب الجديدة والمناهج الجديدة".

وأضافت نهى يحيى حقى فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد الكتاب فى الساحة الثقافية والأدبية كبير وهائل مقارنة بالماضى وهى ظاهرة صحية تشكل مخزون كبير يفيد فى خدمة الأدب والثقافة، ولكن يبقى سؤال هو: "هل عدد القراء يماثل الكتاب وهل يتابع قرائنا هذا العدد الكبير من الإصدارات؟".

جدير بالذكر أنه تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والخمسون ما بين السادس والعشرين من يناير إلى السابع من فبراير 2022 تحت شعار ” هوية مصر- الثقافة وسؤال المستقبل” وسيقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ومن المنتظر أن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب ما يزيد عن 1067 ناشر من الجنسية المصرية والعربية وكذلك من الجنسيات الأجنبية، تحديدًا من واحد وخمسون دولة حول العالم.

وتحل اليونان ضيف شرف للمعرض، والذي تم اختيار فيه الكاتب يحيى حقي كشخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال، ومن المتوقع أن يستخدم في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من التقنيات الحديثة والأساليب التي تعتمد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، منها تقديم شخصية يحيي حقى بتقنية الهولوجرام.

كما ستشهد قاعات الأطفال أيضًا قصص الأديب عبد التواب يوسف عن طريق المجسمات الافتراضية، وباستخدام نظارات الفي أر، جديرًا بالذكر أنه تم استحداث جائزة جديدة في المعرض، وهي جائزة أفضل ناشر عربي، ليصبح مجموع جوائز المعرض أربعين ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.