إيطاليا تبدى قلقها من هجمات ميليشيا الحوثى ضد الإمارات

أعربت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي، أمس ضد مواقع في أبوظبي بمنطقة المصفح الصناعية وموقع بناء في المطار الدولي ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وسقوط ستة جرحى.

وجاء في نص البيان الذي نقلته وكالة نوفا للأنباء أن "إيطاليا تعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تدين بشدة الهجوم الذي من شأنه أن يؤجج دوامة العنف وأن يكون له تداعيات على استقرار المنطقة بأسرها".

وأضافت الوزارة "على ضوء إعلان جماعة الحوثي مسئوليتها عن الهجوم، تعتقد إيطاليا أن هجمات مماثلة ضد أهداف مدنية من شأنها أن تعرض للخطر استئناف العملية السياسية التي ندعمها من أجل تحقيق السلام في اليمن، مع التأكيد على الثقة الكاملة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غروندبرغ من أجل التوصل لحل تفاوضي".

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة أبوظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة الاثنين.