الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هال إلرود يكشف 5 طرق لاستثمار «معجزة الصباح» فى النجاح

الكاتب والمؤلف والمدرب
الكاتب والمؤلف والمدرب الأمريكى هال إلرود

استعرض الكاتب والمؤلف والمدرب الأمريكى هال إلرود قصة حياته وتعافيه من الحادث الذى تعرض له وأفقده القدرة على المشى فى كتابه الشهير «The Miracle Morning» أو «معجزة الصباح».

أشهر الناجحين مَن يستيقظون مبكرًا 

يقول الكاتب إن فى موطنه بأمريكا كل مقومات النجاح، ولكن نجاح وثراء شخص واحد، من بين أربعة أو خمسة أشخاص، يعود إلى عدم رغبة هؤلاء الأخيرين فى تغيير حياتهم.

وللحصول على النجاح فى الحياة لأكبر عدد من الأشخاص ينصح الكاتب باستثمار الصباح، لذا لا ينبغى أن نضغط على «زر الغفوة»، قائلًا: «إذا استيقظت ولديك هدف فى الاعتبار فستكون فى طريقك لبناء حياة أكثر سعادة، حيث يشترك أكثر الناس نجاحًا فى جميع المجالات فى شىء واحد وهو أنهم يستيقظون مبكرًا». 

الترقب لليوم التالى ضرورة لتحفيز النفس

أوضح «إلرود» أن التعب فى الصباح لا يتعلق بعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ولكن للافتقار للترقب؛ مضيفًا: «الترقب لليوم المقبل يمنعنا من التعب؛ ولتحفيز الشخص لنفسه والنجاح فى الحياة على المدى البعيد بعد ذلك هناك عدد من الأشياء التى يمكنك فعلها فى الصباح، أهمها تغيير طريقة التفكير».

وأضاف أن عمليات التفكير لدى الأشخاص ترتبط بالأحداث التى حدثت فى الماضى؛ واصفًا هذا الأمر بالمرآة الخلفية المكتسبة، متابعًا: «فى المقابل يمكننا تحسين حياتنا عن طريق استخدام التأكيدات الإيجابية عن طريق وضع هدف معين ومعرفة لماذا نريد تحقيق هذا الهدف والبدء فى اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقها».

كتابة الأهداف والحرص على تحقيقها

شدد الكاتب على ضرورة كتابة الأهداف والالتزام بها كل يوم، وكذلك يفضل تخيل ما تريد تحقيقه؛ متابعًا: «الميل إلى عزل الأحداث عن الأهداف عن بعضها البعض يمنعنا من تحقيق شىء جديد؛ فكل الأحداث والأهداف يجب أن تكون مرتبطة ببعضها البعض».

اختر العمل الصحيح لا الشىء السهل

«فى كل مرة تختار الشىء السهل بدلًا من الشىء الصحيح، فإنك تصبح الشخص الذى يفعل ما هو سهل وليس ما هو صحيح».. فعندما تختار فعل الشىء الصحيح وتتابع التزاماتك، خاصة عندما لا تشعر بالرغبة فى ذلك، فأنت تطور الانضباط غير العادى الذى لا يطوره معظم الناس وتحصل على نتائج غير عادية فى حياتك.

وقت مثالى لممارسة الرياضة

يجب تخصيص وقت لممارسة الرياضة التى غالبًا ما يتم تأجيلها تحت مسمى الإرهاق، ولكن الصباح هو الوقت المثالى لذلك، لا سيما أن الرياضة مهمة جدًا لتنشيط صحة الجسم.

واستدل «إلرود» على مقولة لرجل الأعمال الملياردير إبين باغان، الذى صرح بأن مفتاح نجاحه أنه يمارس التمارين الرياضية فى الصباح، مطالبًا بتجربة هذه العادات الخاصة بالصباح لمدة ٣٠ يومًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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