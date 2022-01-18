الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هند محيي الدين تشارك فى معرض الكتاب برواية «النجمة 505»

رواية النجمة 505
رواية النجمة 505

تشارك رواية "النجمة 505" للكاتبة والسيناريست هند محيي الدين، الصادر عن "دار الحلم" للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، ليكون هو الإصدار الأول الأدبي.

وتدور أحداث الرواية في إطار تشويقي تاريخي حول مدرس تاريخ يعود إلى مصر بعد تجربة زواج فاشلة بأمريكا ليعمل في مدرسة بإحدى قرى محافظة بني سويف وأثناء فترة تواجده بالقرية يشاهد أحداث غريبة لها دلالات تاريخية تقوده إلى مغامرة تقلب حياته رأساً على عقب، كل هذا وأكثر في قوالب سردية ماتعة مختلفة التقنيات.

ومن اقتباسات الرواية: "إنك ولدت فى التاسع من يوليو وهذا يعنى أن عقلك هو معجزتك فى قدرته الاستثنائية على الإتصال بأحلامك وبالآخرين. لم تكن فقط مجرد كلمات قرأها محمود بالصدفة ولكنها كانت بداية لمغامرة لا يتمنى الكثير خوضها، عرف من خلالها أسرار الماضى و خبايا النفوس..!!".

يشار إلى أن هند محي الدين كاتبة ومهندسة مصرية تعيش في كندا وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية ضمن ورش الكتابة الإبداعية، وتعد رواية "النجمة 505" العمل الأدبي الأول لها.

جدير بالذكر أنه تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 26 من يناير الجاري تحت شعار "الثقافة وسؤال المستقبل" وشخصية المعرض كل من الأديب الراحل يحيي حقي، ورائد أدب الطفل عبد التواب يوسف، واستكمالًا لمسيرة معرض القاهرة الدولي للكتاب من العطاء الباسق في الحياة الثقافية العربية، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب على هامش الدورة (53) من المعرض، برنامجًا مهنيًا تهدف من خلاله إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وتتطور بها صناعة النشر وآلياتها، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج والورش والجلسات يستضيفها المعرض ضمن البرنامج المهني المنعقد طوال فترة المعرض.

رواية النجمة505 الكاتبة هند محى الدين دار الحلم للنشر والتوزيع الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الأديب الكبير يحيي حقي

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