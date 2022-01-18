«عقيلة صالح» يناقش خارطة الطريق لعقد الانتخابات بعد عودته لرئاسة البرلمان

أكد المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على مدار جلستين على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وضرورة تشكيل لجنة من المثقفين والمفكرين والقانونيين لصياغة الدستور.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس خلال الجلسة الأولي أكد على انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية في 24 ديسمبر 2021م، وفقًا لقرار المجلس بسحب الثقة منها.

كما تناقش رئيس مجلس النواب مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول التلاعب بالأرقام القومية للمواطنين من حيث صحتها والتزوير بها وتم مناقشة رئيس مصلحة الاحوال المدنية في ليبيا الذي تم استدعائه من قبل مجلس النواب حول ذلك.

كما بحث وضعية الانتخابات في ليبيا والعراقيل والصعوبات التى اعترضتها وكيفية وضع حلول لها مع رئيس المفوضية العليا للانتخاب وتم مناقشة رئيس المفوضية حولها كما تم سماع إحاطة من رئيس خارطة الطريق لوضع حلول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت وطلب منها في جلسة اليوم أن تستمر في عملها وتقدم نتائج أعمالها نهاية شهر يناير.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن المجلس استأنف جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فإن الجلسة خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة خلال الاجتماعات المكثفة التي أجرتها خلال الأيام الماضية.