الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد لمحمد بن زايد وقوف السودان بجانب الإمارات

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف السودان بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.

وتلقى البرهان اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي، حيث اطمأن على الأوضاع بدولة الامارات، على خلفية الاعتداء الإرهابي الٱثم الذي شنته جماعة الحوثي، واستهدفت به صهاريج للمواد البترولية بمطار أبو ظبي الدولي.

  وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تعازي السودان، حكومة وشعبا، لأسر ضحايا الحادث، متمنيا عاجل الشفاء للمصابين.

من جانبه، أطلع البرهان، ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية لمعالجة الأزمة السياسية واستكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبو ظبي: "السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

 وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الشرطة أن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت قبل قليل، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

في حين أوضحت وكالة "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق".

رئيس مجلس السيادة السوداني عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مجلس السيادة السوداني الإمارات دولة الإمارات الأزمة السياسية

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