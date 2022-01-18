أسماء مسلسلات رمضان 2022.. قائمة مسلسلات شهر رمضان كاملة

أسماء مسلسلات رمضان 2022 نلقي الضوء عليها قبل بداية الموسم الرمضاني لهذا العام في هذا التقرير، حيث ترتفع عمليات البحث عن أبطال قائمة مسلسلات شهر رمضان، فأسابيع قليلة تفصلنا عن الموسم الدرامي الأقوى وسط مسلسلات جديدة وأجزاء تكميلية أخرى للأعمال الدرامية للسنوات الماضية.

تستعرض «الدستور» في السطور التالية أسماء مسلسلات رمضان 2022 وأسماء أبطال قائمة مسلسلات شهر رمضان.

أسماء مسلسلات رمضان 2022

مسلسل هجمة مرتدة 2

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: احمد عز وهند صبري، يقوم النجم أمير كرارة ببطولة الجزء الثاني من المسلسل الذي يفتح ملفات من المخابرات العامة المصرية في موسم رمضان 2022، ويشاركه البطولة محمود عبد المغني وأمينة خليل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل المداح 2

ويأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: النجم حمادة هلال، الذي قرر أن يخوض سباق موسم دراما رمضان 2022 بـ" المداح2"، ويشاركه البطولة كل من هبة مجدي، ولاء الشريف، أحمد بدير، خالد سرحان، ومحمد عز، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

جزيرة غمام

ويأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: الفنان طارق لطفي السباق الدرامي 2022 من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، مع النجوم فتحي عبد الوهاب وروبي وأحمد أمين ورياض الخولي وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنياوي.

فاتن أمل حربي

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: نيللي كريم عن سباق دراما رمضان 2022، ولكنها تشارك في الموسم من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، ويشاركها البطولة شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى .

ملف سري

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، شيرين، وكارولين عزمي.

أحلام سعيدة

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: غادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم سوف يتم الإعلان عنهم لاحقاً، من تأليف هالة خليل في اول تجربة لها كمؤلفة فقط ، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".

مكتوب عليا

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي، ويشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، ومحمود السيسي.

عودة الأب الضال

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: الفنان بيومي فؤاد أولى بطولاته المطلقة، من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد .

بطلوع الروح

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد داوود وأحمد السعدني، مسلسل "بطلوع الروح" مع السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

السكة العوجة

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: غادة عبد الرازق في المارثون الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "السكة العوجة" من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

قائمة مسلسلات شهر رمضان كاملة

suits بالعربي

منذ أيام أعلن المنتج طارق الجانيني النسخة العربية من مسلسل suits في سباق موسم رمضان 2022، و يشارك في بطولته عدد من النجوم هم آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضي وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل الاختيار 3

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبد العزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل الكبير أوي 6

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

يوميات زوجة مفروسة أوي 5

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: داليا البحيري مع المخرج أحمد نور وتأليف أماني ضرغام، وبطولة خالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب.

قائمة مسلسلات شهر رمضان كاملة

راجعين يا هوا

يقدم النجم خالد النبوي مسلسل "راجعين يا هوا" مع المخرج محمد سلامة في الموسم الرمضاني القادم، من تأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة وبطولة كل من نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي.

المشوار

ولن يتغيب النجم محمد رمضان عن موسم رمضان 2022، حيث يجتمع بالنجمة دينا الشربيني في مسلسل "المشوار " مع المخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد، من إنتاج محمد السعدي.

أسماء مسلسلات رمضان 2022

يوتيرن

بطولة ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

لام شمسية

بعد نجاحها الساحق رمضان الماضي في مسلسل " لعبة نيوتن"، تخوض النجمة منى زكي السباق الرمضاني 2022، من خلال مسلسل "لام شمسية"، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته النجوم إسعاد يونس، أحمد رزق، إياد نصار، أسماء جلال، وعلي قاسم، ويناقش المسلسل قضية تمس المجتمع المصري وهي "اغتصاب الأطفال".

أسماء مسلسلات رمضان 2022

دايما عامر

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: مصطفى شعبان للعزف منفردا في موسم رمضان 2022، من خلال مسلسل "دايما عامر"، مع النجوم لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

حلم ليال

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: ياسمين صبري موسم رمضان 2022، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.

عالم موازي

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

أسماء مسلسلات رمضان 2022

توبة

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: عمرو سعد و إخراج أحمد صالح، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك في بطولته النجوم: ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، وكريم عفيفي.

ولاد عابد

يأتي أبطال هذا المسلسل كالتالي: آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، وأسامة عبد الله، واخراج أكرم فؤيد، ومن تأليف سماح الحريري.

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