الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين بالعوينات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب بمنطقة شرق العوينات، بحضور الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز قطاع الأعمال بالمحافظة.

وأكّد المحافظ على ما تتمتع به المحافظة من مقومات وإمكانيات تجعل منها بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، موضحًا  التسهيلات التي تقدمها المحافظة لدعم بيئة الاستثمار.

فيما أوضح المزروعي أن الهيئة تقدم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز الاستثمار في الدول العربية وتعظيم الجدوى الاقتصادية لمختلف المشروعات بما يُسهم في تحقيق التنمية.

وكان تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق ، صباح اليوم، موقع مشروع جديد للإنتاج الداجني المزمع إقامته في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالأمس بين الهيئة والشركة العربية لأُمّات الدواجن.

وأوضح الزملوط أن المشروع يقام على مساحة ١٠٠٠ فدان بطريق باريس _ الأربعين ويضم محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع في ضوء توجه المحافظة لإحلال  الطاقة النظيفة.

من ناحية أخرى، قام الوفد بزيارة مشروع إستثمار زراعي لإنتاج الجوجوبا والمورينجا على مساحة ٥ آلاف فدان بطريق بغداد _ الأقصر، بنظام الزراعة التحميلية، والذي يتم تسويق إنتاجه لعدد من الدول منها فرنسا والبرازيل.

محافظ الوادي الجديد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين شرق العوينات رئيس الهيئة العربية للاستثمار رئيس الجمهورية تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز قطاع الأعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز الثالث فى "ذا بيست"

«الأفضل فى ألمانيا».. سارة حجى تكشف لـ«الدستور» تفاصيل بحث السرطان

فتح محالج «القابضة للغزل» لتجميع الأقطان من المتأخرين عن التوريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني