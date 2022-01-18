محافظ الوادي الجديد يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين بالعوينات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب بمنطقة شرق العوينات، بحضور الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز قطاع الأعمال بالمحافظة.

وأكّد المحافظ على ما تتمتع به المحافظة من مقومات وإمكانيات تجعل منها بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، موضحًا التسهيلات التي تقدمها المحافظة لدعم بيئة الاستثمار.

فيما أوضح المزروعي أن الهيئة تقدم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز الاستثمار في الدول العربية وتعظيم الجدوى الاقتصادية لمختلف المشروعات بما يُسهم في تحقيق التنمية.

وكان تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق ، صباح اليوم، موقع مشروع جديد للإنتاج الداجني المزمع إقامته في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالأمس بين الهيئة والشركة العربية لأُمّات الدواجن.

وأوضح الزملوط أن المشروع يقام على مساحة ١٠٠٠ فدان بطريق باريس _ الأربعين ويضم محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع في ضوء توجه المحافظة لإحلال الطاقة النظيفة.

من ناحية أخرى، قام الوفد بزيارة مشروع إستثمار زراعي لإنتاج الجوجوبا والمورينجا على مساحة ٥ آلاف فدان بطريق بغداد _ الأقصر، بنظام الزراعة التحميلية، والذي يتم تسويق إنتاجه لعدد من الدول منها فرنسا والبرازيل.