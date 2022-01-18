من غير الجادين.. استرداد قطعتي أرض بمساحة 136 فدانا في وادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

واستردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة المهندس السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين باسترداد قطعتي أرض زراعية بمساحة إجمالية 136 فدانا بمنطقة خشم قاعود، واتخذت الإجراءات القانونية و تم وضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة " عليها.

و وجه محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لضبط المخالفين، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.