الثلاثاء 18 يناير 2022
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رسائل حب رواد السوشيال ميديا لـ يحيى الفخراني ولميس جابر

يحيى الفخراني ولميس
يحيى الفخراني ولميس جابر

تداول رواد السوشيال ميديا العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بحوار يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر في أحد البرامج التلفزيونية، إذ تحدثا عن قصة حبهما، وكواليس علاقتهم، وزواجهم الذي استمر طوال 50 عامًا.

ورصدت" الدستور" تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قصة الحب يحيى الفخراني ولميس دياب، فقالت نيرة إبراهيم، أن يحيى الفخراني حكى يحكي عن زواجه من الكاتبة  لميس جابر، وتفاخر بكل المعارك التي خاضوها معًا، معلقًا:" الفنان الكبير يحيى الفخراني قال إنه وجد معارضة قوية من أهلها بسبب اختلاف الديانة ما بينهم ولكن مع الوقت أبوها أدرك أن أكثر واحد هيسعد بنته وهيريحها هو يحي الفخراني واختار أنه يواجه الجميع عشان سعادة بنته".

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تابعت: ربنا ولف القلوب على بعض،  ووضع حب يحيى في قلب لميس ووضع حب لميس في قلب يحيى، ليكون أكبر دليل على زواجهم الذي استمر لسنين، معلقه:" مش كل الحكايات بتنجح ومش ده الصح لأن لو كان الأسرتين فيهم متطرفين كنا ممكن نشهد فتنة لكن سبحان الله ربنا لما يريد مفيش قوة تقدر تمنع إرادته".
 

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فيما قالت إيمان خفاجي:" أجمل حاجة في حلقة يحيى الفخراني مع إسعاد يونس، أن دكتورة لميس جابر حافظة سيرته الشخصية ومسيرته المهنية أكثر منه، لدرجة أنه لو سكت، ولما بيسكت فعلا، تحس أنك سامع صوته هو بيتكلم، ده بيعبر عن إيمان حقيقي منها بشخصيته بكل ما تحمل من عيوب ومميزات وجنان، وواضح أن ده شيء متبادل بينهم، وبيرد على ده بنظرة تقدير وصمت لما بتبدأ هي تتكلم، وده في نظري المعنى الحرفي للمشاركة، والحب الحقيقي".
 

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وتابعت:" وجود إنسان في حياتك مؤمن بيك، يشاركك الخطوات، يكون شريك مش مجرد حِمل زيادة على كتفك، ويكون حريص يتقاسم معاك الحلم وهو لسه مجرد كلمات أو خيال، بيهون كتير أوي من صعوبة المشوار، وبيزود ثقتك في نفسك وفي ما تؤمن به وتطمح له، وفي الحالة دي أحلامك لازم تتحقق لا محالة، ربنا يرزقنا ويرزقكم الحب عن صدق وإيمان ورغبة حقيقية دائمة في المشاركة".

فيما أشاد محمد إبراهيم، بقصة الحب بينهم، متمنيًا أن يتم الله فضله عليهما، ويظلون معًا".

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