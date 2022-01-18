الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظف متهم باختلاس 8 ملايين جنيه فى المنوفية

حبس موظف
حبس موظف

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، حبس موظف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في التلاعب في بيانات فواتير الكهرباء والاستيلاء على 8 ملايين جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الموظفين بجهاز تنمية إحدى المدن بمحافظة المنوفية، لقيامه وآخرين باستغلال موقعهم الوظيفي وطبيعة عملهم، من خلال التلاعب فى قاعدة بيانات حسابات فواتير استهلاك المياه بالمبالغ الفعلية، واختلاس الفروق المالية لأنفسهم بمبلغ مالى بلغ قدره «8,719,670 جنيه»، وجارِ ضبط باقى المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الغربية التلاعب التحقيقات الاستيلاء فواتير الكهرباء ضبط محافظة المنوفية استهلاك المياه الفروق المالية اختلاس

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