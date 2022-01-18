الأمن يكثف جهوده لكشف غموض مصرع فتاة خنقًا بسطح عمارة بكفرالشيخ

قررت النيابة العامة في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طالبة جامعية عثر عليها فوق سطح إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شارع الجيش، وبها آثار خنق بمنطقة الرقبة، عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على قاتل المجني عليها.

وكان قسم شرطة بندر دسوق قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيدون فيه بعثورهم على جثة "ر.م.ا"، 21 سنة، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها.

وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال ذويها أفادوا بتلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها، يخبرهم بوجودها جثة فوق سطح العمارة التي عثر بها على جثتها.

وتم نقل جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يبذل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية للوصول إلى مرتكب الواقعة.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار نيابة دسوق لمباشرة التحقيقات.