الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف غموض مصرع فتاة خنقًا بسطح عمارة بكفرالشيخ

جثة
جثة

قررت النيابة العامة في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طالبة جامعية عثر عليها فوق سطح إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شارع الجيش، وبها آثار خنق بمنطقة الرقبة، عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على قاتل المجني عليها.

وكان قسم شرطة بندر دسوق قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيدون فيه بعثورهم على جثة "ر.م.ا"، 21 سنة، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها.

وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال ذويها أفادوا بتلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها، يخبرهم بوجودها جثة فوق سطح العمارة التي عثر بها على جثتها. 

وتم نقل جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يبذل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية للوصول إلى مرتكب الواقعة.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار نيابة دسوق لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة كفر الشيخ طالبة جامعية شارع الجيش العمارات السكنية خنق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«القوى العاملة» تفتح بابًا للممرضات بالعمل فى أكبر الصروح الطبية بالكويت

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

القاهرة الكبرى ومدن القناة.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

محامٍ يطالب بتحليل مخدرات لأصدقاء «شدوى الحضرى»

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

«الإسكان»: نسب إنجاز مشروعات العاصمة الإدارية تواكب المعدل الزمنى المستهدف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»