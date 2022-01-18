الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير إندونيسي: الرئيس جوكو يختار «نوسانتارا» عاصمة جديدة

الرئيس جوكو ويدودو
الرئيس جوكو ويدودو

كشف وزير التخطيط التنموي الإندونيسي سوهارسو مونوارفا، أن الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي)، قرر تسمية العاصمة الوطنية الجديدة باسم نوسانتارا.
وقال مونوارفا - في جلسة اجتماع مع لجنة العمل البرلمانية لمشروع قانون العاصمة في مقر البرلمان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية - إن كلمة نوسانتارا تعني "الأرخبيل" باللغة الأندونيسية، وهي رمز عالمي وبسيط يصف أرخبيل جمهورية إندونيسيا، وتم استخدامها منذ الأجيال الماضية ومعروفة بين أعضاء المجتمع العالمي كجزء من الهوية الإندونيسية.
وأضاف أن اسم نوسانتارا، بصرف النظر عن كونه رمزًا للوطنية الإندونيسية، يسهل تذكره أيضًا للإندونيسيين، الذين يستخدمون الكلمة بشكل متكرر خلال تفاعلاتهم اليومية، معربا عن اعتقاده في أن الجميع بالتأكيد سيوافقون على اسم نوسانتارا.
من جانبه، أشار عضو اللجنة البرلمانية أحمد دولي كورنيا، إلى ضرورة المزيد من المداولات لتحديد وتوضيح معنى اسم نوسانتارا للعاصمة الوطنية الجديدة، لافتًا إلى أن توضيح الاسم الجديد للعاصمة ضروري في مشروع قانون العاصمة القومية، وأن لجنة العمل قد فهمت الأساس المنطقي وراء الاسم المقترح ووافقت على تسمية العاصمة الجديدة باسم نوسانتارا.
وكان الرئيس ويدودو أعلن - في عام 2019 - أن عاصمة البلاد ستنتقل من جاكرتا إلى منطقة نائية في جزيرة "كاليمانتان" الشرقية، فيما يعتبره مراقبون خطوة ضرورية لإنقاذ جاكرتا التي تعاني من الفيضانات والاكتظاظ السكاني.
ويتوقع أن يقر البرلمان الأندونيسي الشهر الحالي مشروع قانون في هذا الشأن؛ لتبدأ أعمال إنشاء العاصمة الجديدة العام الحالي بعد أن أجبرت جائحة كورونا عام 2020 على تأجيل البدء في تنفيذ المشروع.

الرئيس جوكو نوسانتارا إندونيسيا

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وائل لطفي

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