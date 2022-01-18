الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى ميلاده.. صلاح ذو الفقار وشادية قصة حب أدت للطلاق مرتين

صلاح ذو الفقار وشادية
صلاح ذو الفقار وشادية

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل صلاح ذو الفقار، والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 يناير 1926، و قد بدأ حياته المهنية كضابط شرطة قبل أن يصبح ممثلاً في عام 1956، حيث يعتبر أحد أعظم الممثلين المصريين، والذي لمع صيته  كممثل ومنتج شارك في 13 فيلمًا من أفضل 100 فيلم  في السينما المصرية. 

ظهر اسمه في السينما المصرية من خلال العديد من أدوار البطولة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وخلال مشواره قدم مسيرة فنية قوية، منأبرزها دوره في بطولة فيلم "مراتي المدير العام" أمام زوجته الفنانة الكبيرة شادية والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات والجمهور، بسبب الترويج له جيدا واستغلال قصة حبهما وزواجهما من أجل زيادة إيرادات الفيلم.

- قصة حب النجمين شادية وصلاح ذو الفقار

وفي ذكرى ميلاده تعد قصة حب النجمين شادية وصلاح ذو الفقار من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، حيث تزوج الفقار من الفنانة شادية عام 1964، عندما وقعت في حبه أثناء فيلم الزوجة 13.

و أصبح ذو الفقار زوج شادية الثالث والأخير، كانت هناك خلافات عدة معظمها حول رغبة شادية في إنجاب الأطفال ورفض "ذو الفقار"، وأدى ذلك إلى طلاقهما الأول والذي لم يدم طويلاً، لكن طلاقهما الثاني حدث في عام 1972، ولم تتزوج شادية مرة أخر.

- الغيرة والمشاكل

وروى الفنان الراحل في أحد لقاءاته التلفزيونية عن زواجه من شادية، "كانت هناك مشكلة كبيرة، وهي الغيرة التي تسللت بيننا، حتى أنني شعرت بالغيرة من أدوارها مع زملائها في المجتمع الفني، لذلك اقترحت عليها أن نوقع عقدًا وحدث أنها انتهكت القاعدة في فيلم من بطولة ميرفت أمين، فكانت قيامة شادية".

كان هناك الكثير من المشاكل، فقد حدث أنهما تشاجرا مرة سويا، فسافرت شادية إلى الإسكندرية وكانت غاضبة منه، وبقي هو حزينًا في القاهرة، وفجأة اتصلت به على الهاتف، فكانت أول كلمة قال لها: "أنت بؤسي"، وهي ردت عليه "وأنت أيضا"، كانت وقتها في المحطة، وهو كان يختبئ منها خلف عمود ورآها تبحث عنه، فهرول إليها واحتضنها، وعادا إلى المنزل سويا وقد نسيا حقائبهما.

صلاح ذو الفقار زواج ضابط شرطة ممثل شادية خلافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

القاهرة الكبرى ومدن القناة.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

آثار خنق حول رقبة لاعبة السرعة.. «أمن دسوق» يسعى لفك لغز «جثة روان»

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

تخصيص 260 مليون جنيه لـ12 ألف سيارة بـ«مبادرة الإحلال»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 18-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»