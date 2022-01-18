في ذكرى ميلاده.. صلاح ذو الفقار وشادية قصة حب أدت للطلاق مرتين

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل صلاح ذو الفقار، والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 يناير 1926، و قد بدأ حياته المهنية كضابط شرطة قبل أن يصبح ممثلاً في عام 1956، حيث يعتبر أحد أعظم الممثلين المصريين، والذي لمع صيته كممثل ومنتج شارك في 13 فيلمًا من أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.

ظهر اسمه في السينما المصرية من خلال العديد من أدوار البطولة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وخلال مشواره قدم مسيرة فنية قوية، منأبرزها دوره في بطولة فيلم "مراتي المدير العام" أمام زوجته الفنانة الكبيرة شادية والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات والجمهور، بسبب الترويج له جيدا واستغلال قصة حبهما وزواجهما من أجل زيادة إيرادات الفيلم.

- قصة حب النجمين شادية وصلاح ذو الفقار

وفي ذكرى ميلاده تعد قصة حب النجمين شادية وصلاح ذو الفقار من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، حيث تزوج الفقار من الفنانة شادية عام 1964، عندما وقعت في حبه أثناء فيلم الزوجة 13.

و أصبح ذو الفقار زوج شادية الثالث والأخير، كانت هناك خلافات عدة معظمها حول رغبة شادية في إنجاب الأطفال ورفض "ذو الفقار"، وأدى ذلك إلى طلاقهما الأول والذي لم يدم طويلاً، لكن طلاقهما الثاني حدث في عام 1972، ولم تتزوج شادية مرة أخر.

- الغيرة والمشاكل

وروى الفنان الراحل في أحد لقاءاته التلفزيونية عن زواجه من شادية، "كانت هناك مشكلة كبيرة، وهي الغيرة التي تسللت بيننا، حتى أنني شعرت بالغيرة من أدوارها مع زملائها في المجتمع الفني، لذلك اقترحت عليها أن نوقع عقدًا وحدث أنها انتهكت القاعدة في فيلم من بطولة ميرفت أمين، فكانت قيامة شادية".

كان هناك الكثير من المشاكل، فقد حدث أنهما تشاجرا مرة سويا، فسافرت شادية إلى الإسكندرية وكانت غاضبة منه، وبقي هو حزينًا في القاهرة، وفجأة اتصلت به على الهاتف، فكانت أول كلمة قال لها: "أنت بؤسي"، وهي ردت عليه "وأنت أيضا"، كانت وقتها في المحطة، وهو كان يختبئ منها خلف عمود ورآها تبحث عنه، فهرول إليها واحتضنها، وعادا إلى المنزل سويا وقد نسيا حقائبهما.