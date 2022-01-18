عبده الزراع يشارك بـ "وجوه مضيئة في الأدب والفن" بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك الكاتب عبده الزراع، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إنطلاقه في الفترة من 26 يناير الجاري وحتي 7 فبراير 2022. من خلال الطبعة الثانية من كتابه "وجوه مضيئة في الأدب والفن"، والصادرة عن دار أكوان للطباعة والترجمة والنشر، بعد نفاد طبعته الأولى.

وقال عبده الزراع لــ"الدستور" عن "وجوه مضيئة في الأدب والفن": ​الكتاب يضم حوالى ثلاثون شخصية أدبية وفنية من أصحاب القامات العالية من الذين أثروا حياتنا المصرية والعربية بالفكر والأدب والفن والثقافة، وممن لهم منجزا كبيرا يميزهم عن غيرهم من المبدعين والفنانين، وقد أضاف هذا الكتاب الجديد في حياة ومسيرة هؤلاء الوجوه المضيئة، والذي لم يتناوله كتاب من قبل ومن ثم تكمن أهمية هذا الكتاب، الذي يضم بين دفتيه شخصيات، منها على سبيل المثال: نزار قباني، فدوى طوقان، محمد عفيفي مطر، حلمي سالم، أحمد سويلم، أحمد زرزور، بيرم التونسي، فؤاد حداد، صلاح جاهين، الأبنودي، مجدي نجيب، أم كلتوم، بيكار، ناجي العلي، عبد الحليم البرجيني، عبد العزيز تاج، وغيرهم.

​كما صدر لـ عبده الزراع عن وزارة الأوقاف المصرية بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب آخر للأطفال بعنوان "شخصيات مصرية لها تاريخ" برسوم الفنان سامي أمين، والكتاب يضم 14 شخصية مصرية فى شتي مجالات الحياة: التاريخية، والوطنية، الدينية، والأدبية، كتبه المؤلف بلغة بسيطة وشيقة تناسب الأطفال، وقد ترجم الكتاب مؤخراً إلى عدة لغات، منها: الفرنسية والألمانية والإنجليزية.



وعن تجربته في الكتابة للأطفال قال "الزراع": تجربتى فى الكتابة للأطفال.. تجربة عريضة، ومسيرة حافلة بالإنجازات والإبداعات والإصدارات والجوائز.. على مدار أكثر من ربع قرن أمضيته فى الكتابة للأطفال، فقدمت إنجازا فى شتى مناحي ثقافة الطفل.. فكتبت شعر الأطفال بالعامية والفصحى، ولى أكثر من (17) ديوانا منشورا، وفاز ديوانى (أراجوز فنان) بجائزة الدولة التشجيعية عام 2003.

ــ إطلالة علي عالم عبده الزراع الأدبي

كرم الكاتب عبه الزراع من رئيس الجمهورية في عيد العلم فى يناير من عام 2005 مع الفائزين بجوائز الدولة. كما فاز ديوانه "غنواية فى لعباية" الصادر عن هيئة الكتاب فى جزءين بجائزة أدب الطفل باتحاد كتاب مصر عام 2016.

كتب عبده الزراع العديد من النصوص المسرحية، وصدر له ست مسرحيات بالفصحى والعامية، ولديه العديد من النصوص التي لم تنشر بعد، وقد قدمت نصوصه المسرحية للأطفال على خشبات مسارح هيئة قصور الثقافه فى القاهرة والأقاليم، كما نفذت بعض النصوص على خشبة المسرح القومي للأطفال، منها مسرحيتي القلم المغرور، وكوكب سيكا، كما نفذت أيضا نصوصه فى المسرح المدرسى، وفازت مسرحيته "ثورة الألوان" بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي والتى قدمتها فرقة مدرسة الحمامات بالأقصر عام 2015، وفازت مسرحيته "إمبراطور البلى" بالمركز الثانى مكرر فى التأليف المسرحى، فى مسابقة المهرجان الأول لمسرح الطفل الذى أقامته هيئة قصور الثقافه عام 2009 بقصر الطفل بجاردن سيتى. وكتبت العديد من الاغاني لعروض مسرح الطفل،

كما ألف عبده الزراع العديد من القصص للأطفال ، وصدر له (8) كتب فى هذا المجال وكان آخرها قصة (البطة والبشاروش) التى نشرت في دار المستقبل للنشر والتوزيع، وشاركت في معرض الكتاب الدولي هذا العام، وفازت قصته (ألوان عمر) بجائزة أفضل قصة فى المسابقة التى أقامتها كلية رياض الاطفال بالإسكندرية بالاشتراك مع اليونسكو بمناسبة اليوم العالمى للكتاب عام 2018.

