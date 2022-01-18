موقع كندى يدعو لزيارة معالم مصر التاريخية بخلاف الأهرامات

رشح موقع "ذا ترافل" الكندي مصر للزيارة، كما قدم عدد من أهم الأماكن الواجب زيارتها في مصر بالإضافة الى الأهرامات الشهيرة.

وقال الموقع الكندي: تشتهر مصر تمامًا بأهراماتها القديمة، ولكن هناك الكثير من المعالم التي يمكن مشاهدتها في مصر لاسيما وأن مصر بلد قديم مليء بالتاريخ والآثار القديمة والجديدة والعجائب الطبيعية الجميلة ، من المتاحف إلى الأسواق إلى الواحات الصحراوية إلى المعابد إلى الهندسة المعمارية الحديثة ، مصر لديها الكثير لملء أعين المسافرين بالدهشة ، وهذه مجرد أمثلة قليلة.



المتحف المصري

وتأسس المتحف المصري عام 1902 ، وهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط. ليس فقط موطنًا لأكثر من 170.000 قطعة أثرية في أكثر من 100 غرفة عرض، ولكن المتحف أيضًا أحد أهم المعالم في القاهرة، وقد تم بناؤه برغبة صريحة لوقف سرقة وتصدير القطع الأثرية المصرية إلى دول أخرى ، غالبًا إلى أوروبا. يحتوي على قطع أثرية من أكثر من 5000 عام من التاريخ المصري داخل جدرانه الحمراء ، وهو أمر لا بد منه لأي شخص مهتم بالتاريخ.



سوق خان الخليلي

يُعد سوق خان الخليلي من أروع الأماكن في مصر، وأشهر أسواق الشوارع في إفريقيا والشرق الأوسط، في قلب القاهرة، في شوارع ضيقة محاطة بجدران ومباني من العصور الوسطى في العمارة المملوكية والإسلامية، يمتد البازار لأكثر من 900 كشك، يمكن مشاهدة أصحاب الحرف اليدوية المحلية، وهم يقومون بأعمالهم مثل االتطريز كما تتوفر الأقمشة والتوابل والجواهر والملابس والتحف والآلات الموسيقية والحلويات وأطعمة الشوارع والمزيد، والعديد من المقاهي والمطاعم التقليدية - مثل قهوة الفيشاوي التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي تفتح على مدار 24 ساعة في اليوم.



أبوسمبل

يتكون أبوسمبل من معبدين ضخمين، معبد رمسيس الثاني ومعبد نفرتاري، مع ارتفاع 20 مترا تماثيل الفراعنة المنحوتة في الصخر و تصطف التماثيل الضخمة والفسيفساء القديمة المحفوظة جيدًا على جدران الغرفة الداخلية في أحد أكثر المعالم الأثرية روعة في مصر وتم بناؤه في الأصل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وتم نقله في الستينيات لمنع غمره بسبب ارتفاع مد نهر النيل بسبب بناء السد العالي في أسوان.



مكتبة الإسكندرية الجديدة

تم تطوير وبناء مكتبة الإسكندرية الجديدة احتفاءً بذكرى مكتبة الإسكندرية القديمة الشهيرة، والتي كانت مركزًا علميًا وبحثيًا وتعليميًا للعالم القديم.

وقال الموقع: إن إنقاذ ذلك التاريخ الهائل، وإحضاره إلى هذا القرن، وتحقيق العدالة كان جهدًا هائلاً، وفي عام 2002، تحقق ذلك و تعد مكتبة الإسكندرية اليوم مكتبة ومركزًا ثقافيًا جميلًا وهائلًا، حيث توحد التقاليد المصرية والعمارة القديمة والحديثة.

ويمكن أن تستوعب مكتبة الإسكندرية الجديدة 500 شخص في غرفة القراءة الرئيسية بها ، والمكتبات المتخصصة في الفنون والخرائط والنوادر. كما تضم مركزًا للمؤتمرات وصالات عرض وقبة سماوية.



معبد الأقصر ووادي الملوك

الأقصر المعروفة في العالم القديم باسم طيبة، هي مدينة بها الكثير للقيام به ورؤيته، (كما هو متوقع من واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم!)، كما انها بها أشهر مواقع التراث العالمي لليونسكو في التاريخ، حيث يمكن مشاهدة معبد الأقصر الضخم ، الذي يعود تاريخه إلى 1400 قبل الميلاد، والمقابر الملكية الرائعة المحفورة بوادي الملكات ووادي الملوك.



معبد الكرنك

على بعد كيلومترين فقط من الأقصر، يوجد مجمع معبد الكرنك، وهو عبارة عن أطلال في المدينة من المعابد القديمة، والكنائس الصغيرة، والأبراج ، والتي تم بناؤها حوالي عام 2000 قبل الميلاد. ترتفع الأعمدة والمباني الضخمة المبنية من الطوب اللبن على ارتفاع يزيد عن 20 مترًا في هذه المدينة المليئة بالأطلال ، وهي مكان رائع للزيارة.



نهر النيل

يمكن القول إنه أشهر نهر في التاريخ، عند زيارة مصر، يمكن للمسافرين الاستمتاع بنهر النيل من نواح كثيرة! الإبحار عبر النيل ومشاهدة مثل هذه الهياكل الرائعة مثل المعابد القديمة والمدن الحديثة المحيطة بها هي طريقة فريدة من نوعها لتجربة مصر. غالبًا ما تتوفر سفن الرحلات البحرية والفلوكة (المراكب الشراعية) (المراكب الخشبية الصغيرة) لأخذ الزوار صعودًا ونزولاً في نهر النيل.



جبل سيناء ودير سانت كاترين

أقدم دير في العالم، تم بناء دير سانت كاترين في القرن السادس الميلادي، ولا يزال معظم بنيته سليمة وعاملة ، بما في ذلك مكتبة تحتوي على كتب قديمة ونادرة.

ويقع الدير عند سفح جبل سيناء ذي الشهرة التوراتية ، حيث يمكن للزوار التسلق ومشاهدة شروق الشمس على عكس أي مكان آخر.



الشواطئ والبحر الأحمر في سيناء

يقع الجبل والأديرة في شبه جزيرة سيناء، حيث تلتقي الجبال الرخامية شديدة الانحدار والرمال البنية بمياه البحر الأحمر الصافية، تضم سيناء العديد من الشواطئ الجميلة وأماكن الإقامة على شاطئ البحر، وتحظى الأنشطة مثل الغطس والغوص بشعبية كبيرة بين عشاق البحر والإثارة.