الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وجوه جديدة في «أبو العروسة ٣».. وطرح بوسترات العمل قبل انطلاقه

أبو العروسة ٣
أبو العروسة ٣

ينتظر العديد من الجماهير مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث بعد أن حقق نسبة مشاهدة عالية، حيث تنطلق أولى حلقات المسلسل يوم 22 يناير الحالي لـ عام ٢٠٢٢ ويضم العمل العديد من الفنانين والنجوم على رأسهم سيد رجب.

بوسترات ترويجية للعمل

وتم تجهيز مجموعة من البوسترات الترويجية للمسلسل ليضم كل بوستر مجموعة من الفنانين القائمين على العمل قبل بدأ بعدة أيام.

كما يتم عمل بوستر لكل ممثل بمفرده للترويج الجزء الثالث من العمل، كما ظهر كل من النجم مدحت صالح والنجمة نرمين الفقي، والفنانة رانيا فريد شوقي، وسون بدر وسيد رجب والفنانة ولاء الشريف، والفنانة ديانا هشام، ويشارك كلا من الطفلة أمل حسام والطفل يوسف حسام.

وجوه جديدة تشارك في أبو العروسة ٣ 

ويشارك في طاقم العمل داخل مسلسل أبو العروسة شخصيات جديدة، ويشهد العديد من   التطورات لجميع الشخصيات خلال العمل، ومن الوجوه، الجديدة التي تشارك بالعمل الفنانة فاء صادق، هدير عبد الناصر، نور محمود، وشريف بديع.

تدور أحداث المسلسل حول العديد من المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة داخل كل بيت واسرة، بجانب تناول كثرة المشكلات بين الآباء والأبناء، نتيجة لاختلاف العصور، واختلاف فكر الجيل الجديد، والعديد من التطورات التي يشهدها المجتمع يرجع ذلك للتطور التكنولوجي الذي أدي لاتساع فكر الجيل الجديد.

ويجدر أن مسلسل "أبو العروسة" يشارك في بطولته كل من الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من إخراج كمال منصور.

مسلسل ابو العروسه سيد رجب الجزء الثالث بوستر ولاء الشريف نرمين الفقي مدحت صالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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