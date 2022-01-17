دار أزياء «برادا» تستعين بنجوم هوليوود في أحدث عروضها الرجالية

ظهر الممثلان كايل ماكلاشلان وجيف جولدبلوم على مدرج مفاجئ في عرض علامة الأزياء الإيطالية برادا للملابس الرجالية في أسبوع الموضة في ميلانو يوم الأحد.

وفي بيان صحفي حول العرض، وصفت برادا موضوع عرضها لخريف وشتاء 2022، بعنوان "Body of Work" قائلة إن ملابس المجموعة الخاصة بالعرض مستوحاة من الواقع؛ وفقا لموقع fashion

وأقامت برادا عرضها في فوندازيوني برادا وهو مكان للفنون والثقافة في ميلانو تم إعداده مع قضبان معدنية مضاءة بضوء النيون؛ ويعد هذا المكان من تصميم المخرجين الفنيين ميوشيا برادا وراف سيمونز ، اللذان عملا معًا منذ أوائل عام 2020.

وذكر البيان الصحفي أن الممثلان ماكلاشلان البالغ من العمر 62 عاما وجولدبلوم ذو ال 69 عاما حجزا عرض المدرج إلى جانب ثمانية وجوه أخرى في هوليوود وشملت الجهات الفاعلة الأخري المشتركة في العرض نيتفليكس

وتألق العرض الممثل ماكلاشلان المعروف بأدواره في "Twin Peaks" و "Sex and the City"، وسار أولاً مرتديًا معطفًا أسود طويلًا ضخمًا، مع قميص أزرق فاتح، وبنطلون، وقفازات.

وفي هذه الأثناء سار جولد بلوم حتى نهاية المدرج بمظهر أسود بالكامل يتكون من رقبة سلحفاة، وبنطلون، وقفازات جلدية، ومعطف آخر كبير الحجم مع تفاصيل من الفرو على الأكمام والحافة.

وكان أبرز النجوم الآخرون توماس برودي سانجستر من The Queen's Gambit .

وقالت برادا عن قرارها استخدام هؤلاء الممثلين في بيان صحفي بأن للمثلون دور لا يمكن إغفاله في صناعة الأزياء.

ووصف البيان الصحفي لبرادا مجموعتها بأنها "زي موحد للواقع"، وإعادة تخيل الملابس المحبوكة والسترات الواقية من الرصاص والسترات الجالية الأخرى الأنيق.