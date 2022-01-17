الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بتصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

اسعاف
اسعاف

شهد مدخل مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، حادثا مروريا بين سيارتين، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ومصاب آخر إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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