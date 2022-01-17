سلطنة عُمان تدين هجوم الحوثى على مطار أبوظبى

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع دولة الإمارات، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبّرت الخارجية العمانية - في بيان أودرته وكالة الأنباء العمانية - عن استنكارها وإدانتها للهجوم الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدة موقف سلطنة عُمان الثابت في رفض العنف واستهداف المدنيين.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي، عن وفاة باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبوظبي: "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، عن أنها نفذت عملية نوعية في العمق الإماراتي.