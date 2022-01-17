برلمانية: تقنين وضع 80 حنطورا وزي موحد ورخصة للسائقين في أسوان

كشفت ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، أن أزمة الحناطير التي تواجهها محافظة أسوان في طريقها للحل، موضحة أن عددها داخل المحافظة بلغ 280 وهو ما كان يسبب أزمة مرورية كبيرة بالإضافة إلى المخلفات.

وأوضحت أنه سيتم تقنين وضع 80 حنطورا في المحافظة، واستبدال العدد المتبقي بعربية ميكروباص عن طريق تمويل من 3 بنوك بفائدة 3%، مشيرة إلى أن الحناطير المقننة سيكون لسائقها رخصة وزي موحد لتحسين المظهر الجمالي أمام السياح.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالتطور الكبير التي تشهدها محافظة أسوان، مؤكدة أن المحافظة تعيش أزهي عصورها الذهبية حيث شهد تطوير كبير، وأن المحافظة تشهد اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أنها عرضت على محافظ أسوان خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، المشكلات التي تواجه مركز إدفو، مثل الصرف الصحي، ومستشفى إدفو العام الذي وعد المحافظ بالانتهاء من إنشائها قريباً.

وشاركت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، في عيد أسوان القومي، برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفي حضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.