هبة الخولي تستعرض تطوير المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

استعرضت المهندسة هبة الخولي العديد من الأحداث خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ53 التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري حتى الـ7 من فبراير.

واستعرضت المهندسة هبة الخولي ممثلة الشركة المنفذة للمنصة، التطوير الذي حدث بالمنصة الرقمية للمعرض التي انطلقت الدورة الماضية التي كانت ملهمة لمعارض أخرى في العالم.

صورة من المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب

وأضافت «الخولي» أنه تم تطوير مجال النشر الإلكتروني هذا العام والانطلاقة بموسوعة مصر القديمة وإتاحة التحميل المجاني، وقصص الكاتب عبد التواب يوسف بتقنية VR، وخدمات الدفع الإلكتروني والبيع عبر المنصة وغيرها من الخدمات المتطورة.

جاء ذلك بعد كلمة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي أعلنت فيها عن العديد من المستجدات منها استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي، بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها المجال الثقافي والفكري.

صورة من المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، الدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلي البنك الأهلى والشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا».