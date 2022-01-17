محافظ بني سويف يُغير خط سيره لزيارة كرافان لذوي الهمم ويستمع لمطالبهم

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، خلال جولته بمدينة سمسطا على زيارة كرافان يعمل به بعض الشباب من ذوي الهمم "صم وبكم" الذي تمت إقامته ضمن المبادرة التي أطلقها المحافظ تحت شعار «همم وأكلات»، في إطار خطة المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم لتمكينهم اقتصاديًا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف مؤسسة التكافل بمديرية التضامن، من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم ذوي الهمم.

ولاحظ المحافظ الكرافان بشارع محمود سليمان فغير خط سيره، وتوجه لمجموعة الشباب بالكرافان، محفزًا لهم، ومثنيًا على مستوى جودة الطعام ومهارة القائمين في الطهي من الصم والبكم للوجبات التي تتضمن «كريب، برجر، شاورما، كفتة وبانيه، وغيرها من الأطعمة».

وأكد أهمية هذه المبادرة التي تستهدف توفير فرص عمل لذوي الهمم، وتقديم التيسيرات اللازمة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة بما يدعم استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم باستثمار طاقاتهم ليكونوا أصحاب مشروعات توفر مصدر دخل لهم وتشجع شباب آخرين على ثقافة العمل الحر.

كما كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع السكرتير العام المساعد المكلف بالإشراف على المبادرة لتوفير الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي تواجههم التي استمع لهم فيها من خلال زميل لهم ترجم مطالبهم للمحافظ، مطالبًا بتذليل أي مواقف طارئة تواجههم.

محافظ بنى سويف