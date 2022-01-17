المطران أَنطوان عَوكَر: أساس المشاركة الأوّل بين الأفراد هو الإيمان

عقد اليوم في المركز الكاثوليكي للإعلام الندوة الثانية لجمعيّة الكتاب المقدّس تحت شعار: "إطلاق أسبوع الكتاب المقدّس 2022 "الشركة في الكتاب المقدّس".

وَفي المُداخَلَة الأولى لسِيَادَة النائب البطريركي، وأمين صندوق الجَمعِيَّة، المطران أَنطوان عَوكَر عَن المُشَارَكَة في الكِتَاب المُقَدٍّس، ركّز على أربع نقاط أظهرت في الكتاب المقدّس، العهد الجديد، كيف تجلّت هذه المشاركة في حياة الكنيسة مع يسوع المسيح برسائل بولس في حياة الكنيسة الأولى.

١- أساس المشاركة الأوّل هو الإيمان الّذي يوصلنا إلى شراكة العماد (أعمال الرسل) حيث يأتي مار بولس ويوضّح شراكة جسد المسيح.

٢- تجلِّيات المشاركة.

مشاركة ﺑﺎلمواهب الروحيَّة الإجتماعيّة الخاصَّة، مشاركة الزمنيَّة/ الماليّة ضمن الخيور الكنسية.

٣- خلفيَّة المشاركة.

التعبير عن جذريَّة الإيمان؛ تعبير لاهوتيّ عقائديّ (حياة الجماعة الأولى؛ قصّة حنانيا وسفيرة).

٤- هدف المشاركة.

الخير العامّ؛ نموّ جسد المسيح.

وختم بأنّ

• امتداد (نتيجة) المشاركة زمنيًّا: الرسالة.

• امتداد (نتيجة) المشاركة إسكاتولوجيًّا: علاقة كنيسة الأرض بكنيسة السماء.