الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران «بقعوني»: نعزز المشاركة في وضع القرار داخل الجماعة المسيحيّة

بعقوني
بعقوني

عقد اليوم في المركز الكاثوليكي للإعلام الندوة الثانية لجمعيّة الكتاب المقدّس تحت شعار: "إطلاق أسبوع الكتاب المقدّس 2022 "الشركة في الكتاب المقدّس" 

وعن أهداف المسيرة السينودوسيّة، شدّد سِيَادَة متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك، ونائب رئيس جمعية الكتاب المقدَّس، المطران بقعوني على أهميّة السير معًا" والإصغاء إلى الآخر، والتحدّث بشجاعة وصراحة ومحبذة للوصول إلى الحقيقة البنّاءة الّتي تساعد على دمج العمل بين أبناء الكنيسة وداخل مؤسّساتها بشفافيّة، وبالتالي نعزّز المشاركة في وضع القرار داخل الجماعة المسيحيّة، من هذا المنطلق فإنّ روحانيّة السير معًا مدعوّة لتصبح مبدأ تربويًّا لتنشئة الإنسان والمسيحي والعائلات والجماعات. كيف نربّي الأشخاص، وخاصّة أولئك الذين يشغلون مناصب المسؤوليّة داخل الجماعة المسيحيّة، لجعلهم أكثر قدرة على "السير معًا" والاستماع إلى بعضهم بعضا والحوار؟.

هذا واحتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بعيد القديس انطونيوس الكبير ، وترأس قداسا في كنيسة مار انطونيوس في زحلة، بمشاركة النائب ألأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، الأرشمندريت عبدالله عاصي والأب طوني الفحل، في حضور المطران عصام يوحنا درويش، رئيس دير مار انطونيوس الأب موسى عقيقي، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود وحشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس كان للمطران إبراهيم عظة توجه فيها بالتهنئة إلى كل من يحمل اسم القديس أنطونيوس أو يحتفل بالعيد وقال: "ارحب بسيادة المطران عصام يوحنا درويش أبي وأستاذي منذ ان كنت في السادسة عشرة من عمري، وهو مرشد لي وأخ وصديق، أنا سعيد بحضوره وبحضوركم جميعًا، رسميين وآباء وكهنة، مكرسين في خدمة النفوس والكنيسة.

هذه الكنيسة التي نحن فيها اليوم تابعة لرهبنة أحبها جدًا، الرهبنة اللبنانية المارونية التي اعتبرها أيضًا رهبانيتي لأنني تلميذ جامعة الروح القدس التي لم تكن مكانا نأخذ منه المعرفة وحسب، بل كانت فعلا مكان لعمل الروح القدس فينا ليحضرنا لرسالة الكهنوت العظيمة، واتمنى لهذه الرهبنة المزيد من الإشعاع ونحن بحاجة لها أكثر من اي وقت مضى في هذا الظرف الصعب في لبنان، لأنها رهبانية شاهدة ،ورهبانية اعطت قديسين وستعطي أيضًا للكنيسة المزيد من القديسين".

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