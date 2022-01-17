علامات تدل على أنك تحت ضغط مستمر دون أن تدرك

ليس سهل على الأشخاص دائمًا الجلوس والتحدث عما يزعجهم، قد لا يكون لديهم وقت لذلك، أو يعتقدون أن كل الاشياء مثالية، ومع ذلك إذا لم يتحدث الأشخاص عما بداخلهم فتظهر علامات على الجسد توضح لهم إنهم تحت ضغط وتوتر مستمر، وفقًا لـ"Bright Side" يعرض رموز وإشارات للتوتر تظهر على جسد الأشخاص.

التهابات الأسنان

أكبر سبب تهيج الأسنان هو الإجهاد، قد تجد نفسك تعض أو تقبض على أسنانك دون وعي أثناء النهار أو أثناء النوم، واحدة من العلامات التي تدل على هذا هي التهاب الفك في صباح اليوم التالي، قد تلاحظ أيضًا أن أسنانك تبدو أقصر من المعتاد، يجب استخدام واقي الفم لحماية أسنانك أو حضور العلاج.

التعرق المستمر

يحدث التعرق لأسباب عديدة، ممارسة الرياضة، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو عندما يدرك عقلك تهديدًا، ومع ذلك، فإن التعرق باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على أنك شديد القلق، تحتاج أجسامنا إلى إزالة كل الماء من خلال الجلد، ثم من خلال الكلى.

تساقط الشعر بكثرة

يكون العثور على المزيد من الشعر في الحمام أو على مشطك علامة على التوتر الخفي، قد تنهار دون وعي، يمكن للاضطراب العاطفي أن يعطل مرحلة نمو دورة الشعر، حتى لو لم يحدث شيء شديد، تذكر أن تساقط الشعر عادة ما يتأخر، لذلك قد تواجه تساقط الشعر بعد 6-12 أسبوعًا.

ظهور بقع حمراء

إذا كنت لا تعاني من الحساسية، فربما تكون قد مررت بمشاكل عاطفية، بالتالي يمكن ان تظهر بقع حمراء في فمك بسبب الإجهاد، ربما تكون قد تأثرت عاطفيًا لدرجة أن جسمك أطلق بعض المواد الكيميائية التي غيرت استجابة جسمك لوظائفه الأخرى.

تشنجات العين في كل وقت

يمكن أن يعطي التوتر إشارات غير عادية لعقلك وعضلات وجهك، نتيجة لذلك، تتشنج عينك بشكل لا يمكن السيطرة عليه، قد تلاحظ الحركة اللاإرادية للجفن السفلي أو العلوي في حالات نادرة.

جفاف الفم دائمًا

إذا كنت تشعر بالعطش باستمرار ولا تأكل أي شيء مالح، فاحرص على الاهتمام بصحتك العاطفية، تؤدي فترات التوتر الطويلة إلى انسداد الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى جفاف الفم، قد تجد أيضًا صعوبة في البلع بسبب مدى إصابتك بالجفاف.