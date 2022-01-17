الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق شب بمطعم فى دار السلام

حريق
حريق

يفحص المعمل الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، آثار وخسائر حريق شب في مطعم بمنطقة دار السلام؛ للكشف عن أسباب الحريق.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم شهير بمنطقة دار السلام، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن النيران شبت فى مدخنة المطعم، وتم إخمادها قبل انتقالها لباقى أجزاء المصنع، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
 

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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