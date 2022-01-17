خلال 24 ساعة.. ضبط 6023 مخالفة مرورية على الطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6023 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 990 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة سير دون تراخيص، و24 مخالفة موقف عشوائى، و9 مخالفات لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.