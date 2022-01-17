الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلاف على الميراث.. استئناف محاكمة صاحب سوبر ماركت قتل شقيقته حرقاً بالدقهلية

حبس متهم
حبس متهم

تستأنف بعد قليل محكمة جنايات المنصورة، محاكمة صاحب سوبر ماركت مقيم بقرية كفر الكردي، لقيامه بإشعال النار في شقيقته التي تقيم معه بنفس المنزل حتى لقيت مصرعها بسبب الخلاف على الميراث.

 وأوضح أمر الإحالة ، أنه في يوم 31 من شهر أكتوبر من العام الماضي، انتظر  ". ز . م . م"، 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة وصاحب سوبر ماركت ومقيم بكفر الكردي التابعة لمدينة الكردي بشمال الدقهلية بانتظار شقيقته وداد ،25 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بتعاقد بإحدى الجمعيات الأهلية، ومقيمة بالطابق الثالث بذات العقار الذي يقيم به وألقى عليها جركن بنزين وأشعل فيها النار بمجرد فتحها باب شقتها وتوجهها للخروج من المنزل، ثم قام بإشعال النار في شقتها وأغلق باب المنزل  من الخارج حتى تموت حرقا .

و أضاف أمر الإحالة، أنه بعد استغاثتها وصل لها الجيران وقاموا بإبلاغ  قسم شرطة  الكردي، وانتقل ضباط المركز لمكان المنزل وتمكنت الحماية المدنية من إطفاء النار المشتعلة بالشقة ونقلها  لمستشفى ميت سلسيل وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة  حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها لوجود خلاف على الميراث، كما تبين أن الحريق أتى على محتويات الشقة بالكامل، وتبين أن المجني عليها أصيبت بحروق من الدرجة الثانية بالوجه، وفروة الرأس، والعنق أعلى الصدر، والكتف الأيمن، والذراع الأيسر وأن هذه الحروق تسببت في مصرعها. 

وأنها اتهمت شقيقها قبل أن تلفظ أنفاسها بارتكاب الجريمة البشعة ،وأنه كان حريصا على إحراقها ولم يستجب لتوسلاتها. 

محكمة جنايات المنصورة قسم شرطة الكردي خلاف على الميراث صاحب سوبر ماركت

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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