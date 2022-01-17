الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تشترى 32 مروحية «بلاك هوك» أمريكية بأكثر من 620 مليون دولار

مروحية بلاك هوك
مروحية بلاك هوك

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية شراء 32 مروحية جديدة من طراز "بلاك هوك" الأمريكية بأكثر من 620 مليون دولار، في أحدث صفقة كبيرة لتحديث قدراتها العسكرية.

وأكد وزير الدفاع ديلفين لورينزانا في منشور على "فيسبوك" أن أولى المروحيات من طراز "بلاك هوك اس-70-آي" من تصنيع شركة بولندية مملوكة لمجموعة "لوكهيد مارتن" الأمريكية ستبدأ في الوصول العام المقبل.

وأضاف أن البلاد بحاجة لهذه المروحيات لأغراض المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث.

وتابع: "لم يكن الافتقار إلى طائرات النقل والمروحيات أكثر وضوحا مما كان خلال جائحة كورونا وفي أعقاب إعصار أوديت (راي)" الذي خلف أكثر من 400 قتيل وسبب أضرارا كبيرة في البلاد في ديسمبر الماضي.

وقد أكملت الحكومة العام الماضي طلبية من 16 مروحية "بلاك هوك اس-70-آي" لتجهز بها القوات الجوية. 

وكان لورينزانا أعلن السبت أن بلاده أنجزت صفقة لشراء ثلاث منظومات صاروخية من طراز "براموس" الروسية - الهندية مقابل 375 مليون دولار تقريبا، لتعزيز قواتها البحرية.

وتعمل مانيلا على تحديث معداتها العسكرية المتهالكة التي تضم مروحيات من حقبة حرب فيتنام وسفن بحرية استعملتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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