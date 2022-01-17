كتاب يكشف لغز مقتل ألبير كامو: قتل بواسطة جواسيس سوفيت

أثار صدور نسخة مترجمة باللهجة المصرية العامية من رواية “الغريب” للروائى الفرنسى ألبير كامو عن دار “هن” للمترجم هكتور فهمي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر نظراً لكونها من مجموعة الروايات الفلسفية التي تناقش العبثية عند “كامو” منذ صدورها باللغة الفرنسية وفي عام 1942 أي ما يقرب 80 عاماً.

رواية “الغريب” ترجمت للغة الإنجليزية لأكثر من مرة، ثم انتقلت إلى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي بظهورها مترجمة إلى اللغة العربية عام 1997 عن دار المصرية اللبنانية للنشر بواسطة المترجم الدكتور محمد غطاس، حيث صدر منها 4 طبعات كان آخرها عام 2020، ثم صدر منها نسخة مترجمة للعربية مرة أخرى ولكن فى تونس عام 2018.



وبعيداً عن الرواية التي ترجمت إلى اللهجة العامية المصرية، والتى أثارت جدلاً واسعاً رغم انتشار الطبعات المترجمة للدكتور محمد غطاس باللغة العربية الفصحى، والتى تكشف عن انتشار هذا العمل وأنه ليس فى حاجة لصدورها باللهجة العامية، إلا أن ثمة كتاباً صدر مؤخراً كشف عن لغز مقتل ألبير كامو عن عمر يناهز 46 عاما بعد حصوله على جائزة نوبل عن روايته الموسومة “الطاعون”، ويعد الكتاب الذى أعده المؤلف الإيطالي “جيوفاني كاتيلي” دراسة في اكتشافات الأرشيف التي تم الكشف عنها في عام 2011، وتشير إلى أن الدولة الفرنسية ربما تكون قد حرضت على تحطم السيارة عام 1960 الذي أودى بحياته، وأنه تم اغتياله على يد جواسيس المخابرات السوفيتية انتقاما لخطابه المناهض للسوفييت.

صحيفة “الجارديان” نشرت تقريراً عن الكتاب، ذكرت أن “كاتيلي” نشر نظريته لأول مرة في عام 2011، حيث كتب في صحيفة Corriere della Sera أنه اكتشف ملاحظات في مذكرات الشاعر والمترجم التشيكي الشهير “يان زابارانا” والتي أشارت إلى أن وفاة كامو لم تكن حادثًا. الآن توسع كاتيلي في بحثه في كتاب بعنوان موت كامو.

وتابعت الصحيفة، توفي كامو في 4 يناير 1960 عندما فقد ناشره ميشال غاليمارد سيارته واصطدمت بشجرة. قُتل المؤلف على الفور، ومات غاليمارد بعد أيام قليلة. قبل ذلك بثلاث سنوات، فاز مؤلف كتاب L’Etranger (The Outsider) و La Peste (الطاعون) بجائزة نوبل لـ "إلقاء الضوء على مشاكل الضمير البشري في عصرنا".

"يبدو أن الحادث نتج عن انفجار أو كسر في المحور؛ كان الخبراء في حيرة من أمرهم بسبب حدوثه على امتداد طويل من الطريق المستقيم، وطريق بعرض 30 قدمًا، وفي ظل حركة مرور قليلة في ذلك الوقت، كتب هربرت لوتمان في سيرته الذاتية للمؤلف عام 1978.

يعتقد كاتيللي أن مقطعًا في مذكرات زبرانا يفسر السبب: كتب الشاعر في أواخر صيف عام 1980 أن "رجلًا واسع المعرفة وذو علاقات جيدة" أخبره أن المخابرات السوفيتية هي المسؤولة. "لقد زوروا الإطار بأداة اخترقته في النهاية عندما كانت السيارة تسير بسرعة عالية".

حتى اليوم، اعتقد الجميع أن كامو قد مات بسبب حادث سيارة عادي. رفض الرجل إخباري بمصدره لكنه ادعى أنه موثوق به تمامًا، وقال إن الأمر صدر عن ديمتري شيبيلوف ، سياسي سوفيتي رفيع المستوى ، انتقاما لمقال كتبه كامو في صحيفة فرانك-تايرور الفرنسية نُشر في مارس 1957".