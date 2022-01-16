برلماني: «هيومن رايتس» تستقي تقاريرها من عناصر إرهابية

استنكر النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب، التقرير الصادر من منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن تقاريرها دائما لا تمس للواقع بصلة، وتتعمد مهاجمة الدولة المصرية والسعي الي تشويه ما حققته القيادة السياسية من إنجازات كبيرة في هذا الملف، وبشهادة أكبر الدول والمؤسسات الحكومية.

وقال النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب ، في بيان له اليوم: «إن منظمة هيومن رايتس دأبت على إصدار تقارير مفبركة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتعتمد في ذلك على معلومات ليس لها أي أساس من الصحة تستقيها من عناصر إرهابية تعتمد على الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تظهر مصر بصورة سيئة على خلاف الحقيقة وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات».

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإنجازات التي تحققت في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات كبيره لم تتحقق في أي عهد سابق، وخلال فتره وجيزه ويراها القاصِ والدانِ ولا ينكرها إلا حاقد أو جاحد ونذكر منها علي سبيل المثال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي ستنقل الريف المصري نقلة حضارية كبيرة، وكذلك الاهتمام الكبير بصعيد مصر وتطويره بعد فتره كبيره من النسيان والإهمال، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تكلفت المليارات من الجنيهات من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، الذي وقف بجانب القيادة السياسية والعبور بوطنه إلى بر الأمان.

وتابع النائب سيد شمس الدين حديثة: بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالشباب والمرأه وغيره الكثير كل ذلك يدل دلاله قاطعه علي أن ما تبثه قوى الشر والظلام ماهو إلا شائعات مغرضة، هدفها تعطيل مسيرة التنمية والأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به مصر، والذي يدل على أن ملف حقوق الإنسان يلقي اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة.