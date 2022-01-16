محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد الهيئة العربية للاستثمار

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والوفد المرافق الذي وصل اليوم على متن الرحلة الأولى لشركة مصر للطيران المتجهة للخارجة.

واستهل الوفد الزيارة بجولة موسعة بدأت من حديقة ٣٠ يونيو الترفيهية، أعقبها تفقد معرض الحرف اليدوية والمنتجات البيئية، إضافة إلى معرض النباتات الطبية والعطرية المنزرعة حديثًا بهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية.

تبع ذلك زيارة لأهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، ضمّت مصنع إنتاج السماد العضوي من مخلفات النخيل، ومصنعًا لإنتاج التمور وآخر للأعلاف. كما توجّه الوفد إلى مشروع الاستزراع السمكي، ومعامل تربية دودة القز والتي تهدف لإعادة إحياء صناعة الحرير.

تأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون وخلق فرص استثمارية واعدة، في لفتة تعكس عمق أواصر الروابط، والاهتمامات العربية المشتركة.