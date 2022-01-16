محمد فريد يتفقد مكتب البورصة في سوهاج

تفقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكتب البورصة في محافظة سوهاج، على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد في المحافظة لتقديم أوجه الدعم والمساندة للشركات المقيدة أو الراغبة في القيد، وكذا للمساهمة في نشر ثقافة الادخار والاستثمار بسوق الأوراق المالية بمحافظات الصعيد.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة البورصة على تطوير نقاط اتصال تعمل بالقرب من تجمعات المال والأعمال لتعريفهم بإجراءات وقواعد ومزايا القيد والطرح والتداول فضلًا عن عرض المواد الترويجية والتعريفية أمام جميع فئات المستثمرين لتعزيز جانب الطلب في السوق.

جاء ذلك عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار برئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار نهاية 2021، ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بالهيئة العامة للاستثمار، استكمالًا لجهود إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارًا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة وهيئة الاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيلًا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية، ومساعدته على النمو على جميع المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.