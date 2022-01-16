الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

الفلك: عبور آمن لكويكب ضخم بالقرب من الأرض الثلاثاء

الفلك
الفلك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه من المقرر أن يتم بعد غد الثلاثاء في الساعة 21:51 بالتوقيت العالمي عبور آمن لكويكب ضخم (7482) 1994 PC1) على مسافة من الأرض تعادل 5 أضعاف بعد القمر تقريبا.
وأشار المعهد - في صفحته الرسمية على الفيسبوك - إلى أن سرعة الكويكب 19.56 كم/ الثانية، وهو يعتبر كويكبا صخريا ضخما، مصنفا على أنه من الأجسام الخطيرة القريبة من الأرض وهو من مجموعة أبولو، ويبلغ قطره حوالي 1.1 كيلومتر.
وأوضح أنه تم اكتشافه في 9 أغسطس 1994، بواسطة عالم الفلك روبرت ماكنوت في مرصد سايدنج سبرينغ في كوناباربران بأستراليا، وتم رصده بواسطة رادار غولدستون في يناير 1997.
وأضاف أنه عند أقرب اقتراب لهذا الكويكب من الأرض يصل لمعانه إلى القدر العاشر ولكن صغر حجمه وضوء القمر قد يحول دون رؤيته.

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