الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأهيل وتجديد وفرش 330 منزلا بقرية الحيبة في بني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بأنه تم البدء في تأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد 330 منزلاً  بقرية الحيبة مركز الفشن، والتي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجاُ على مستوى الجمهورية، بهدف توفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف بمديري جمعية الأورمان بالمحافظة إمام أحمد إمام، رمضان عبد السلام، لمناقشة خطة الجمعية في المرحلة المقبلة، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة وأعمال إحلال وتجديد منازل للفئات الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، بجانب مناقشة الخطوات الأولية للبدء  في تنفيذ مبادرة سقيا الماء لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ، وغيرها من الموضوعات

وأثنى المحافظ على الجهود التي تقوم به جمعية الأورمان، في مجال الخدمة المجتمعية الحافل بالإنجازات والأعمال الرائدة في الجوانب الخيرية والإنسانية، ومشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر والذي يمثل إضافة كبيرة تسهم بشكل مميز في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة من الركائز الأساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات

وأوضح مديرا الجمعية أنه تم بالفعل البدء تنفيذ الأعمال، والتي تشمل تأهيل 280 منزلا بالحيبة، بجانب إحلال وتجديد 50 منزلاً بنفس القرية، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه مرحلة أولى، و تشمل أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك ، بالإضافة إلى فرش وتأثيث تلك المنازل بالأثاث وودعمها بأجهزة كهربية ومنزلية ، تشمل غرف نوم وسفرة وجلوس وبوتاجازات وثلاجات وغسالات ومطابخ

بني سويف صندوق تحيا مصر مياه الشرب الدكتور محمد هاني غنيم جمعية الأورمان الاولى بالرعاية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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