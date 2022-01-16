البورصة تخسر 8.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها ، لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أولى تداولات الأسبوع، في ظل عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق، تلك التي قابلتها قوى شرائية من قبل الأجانب، والتي فشلت في إنقاذ السوق من الهبوط.

وخسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقدية بالبورصة، نحو 8.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.9 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 1.51%، بما يعادل 181 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11830.9نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.69%، بما يعادل 37 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2196.5 نقطة، ما ساهم في انخفاض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.64%، بما يعادل 53.6 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2223.79 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها نحو 574 مليون جنيه على الأسهم، وذلك من خلال تنفيذ نحو 28.9 ألف صفقة بيع وشراء، بعد التعامل على أكثر من 233.6 مليون ورقة مالية.